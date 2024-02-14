Смертельный пожар обернулся арестом для двоих поджигателей покрышек Суд в Петербурге арестовал двоих поджигателей покрышек на Лиговском проспекте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двух мужчин, которые подожгли покрышки у двери в квартиру и устроили пожар, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. В результате действий фигурантов погиб один человек.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 10 февраля в парадной дома № 237 по Лиговскому проспекту. Обвиняемые разместили у входной двери в одну из квартир не менее трех автомобильных шин, после чего облили их бензином и подожгли. После этого в квартире начался сильный пожар. Находившийся внутри 39-летний хозяин не смог выбраться, он скончался.

Подсудимые Ян Крымский и Виталий Гусев были ранее судимы, являются безработными. По их словам, заказ они взяли у неизвестного, который предложил 60 тысяч рублей за поджог.

10 февраля в пятиэтажном жилом доме, расположенном на Лиговском проспекте во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, произошел пожар. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров в трехкомнатной квартире. Пожару присвоили дополнительный номер 1-бис. К тушению были привлечены 35 сотрудников спасательной службы и семь единиц специальной техники.

Кроме того, на улице Фрунзе в Петербурге неизвестные проникли в парадную, поднесли покрышки к дверям квартиры, а затем облили горючим и подожгли. В результате пожара пострадали трое жильцов.