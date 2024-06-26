«Смертельный номер — мою голову»: айтишник о восстановлении после ботулизма Казанский IT-блогер начал рассказывать о выздоровлении от ботулизма

Казанский IT-специалист Алмаз Шарипов, который заболел ботулизмом из-за салата из службы доставки, начал вести в своем Instagram (деятельность запрещена в РФ) блог о восстановлении после болезни. На 11 день он еще невнятно разговаривает, но при этом уже смог самостоятельно помыться.

Сейчас попробую совершить смертельный номер — помыть голову, — говорит в одной из сторис мужчина.

Шарипов рассказал, что первые несколько дней был полностью парализован, но на четвертый день в инфекционной больнице пошел на поправку.

Симптомы отравления мужчина заметил через несколько дней после того, как съел злополучный салат лобио. У него начало двоиться в глазах, а также появилась слабость.

Ранее от ботулизма умер 21-летний житель Костромы, молодой ученый Тим Лев. Это стало первой смертью, связанной с массовым отравлением едой из сервиса доставки «Кухня на районе». Коллеги рассказали, что поначалу молодой человек списал симптомы на усталость после дороги. 16 июня рано утром его состояние сильно ухудшилось. У молодого человека онемел язык, и стало невозможно глотать. Также у него возникли проблемы с дыханием, во рту все пересохло. К тому же у него еще больше ухудшилось зрение и заболел живот. Его супруга Диана вызвала скорую, и они поехали в больницу.