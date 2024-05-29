Мужчине отрезало полголовы во время отдыха на гидроцикле в Башкирии

Фото: t.me/mchs_official*

В Башкирии местный житель скончался во время поездки на гидроцикле по реке Деме, передает пресс-служба МЧС. ЧП произошло вблизи деревни Юматово. Момент смертельного наезда попал на видео. На нем видно, что мужчина прокручивает сальто над рекой и падает в воду. Кроме водителя, на водном транспорте также было двое пассажиров, которые выжили. 55-летний водитель скончался на месте.

На реке Дема в башкирской деревне Юматово трое мужчин катались на гидроциклах. Один из них не заметил металлический трос, протянутый поперек реки, и зацепился за него. К сожалению, мужчина скончался на месте, — сообщили в МЧС.

Госкомитет республики по ЧС сообщает, что на место прибыли спасатели и полиция. Тело погибшего достали из воды. В местном управлении СКР проводится доследственная проверка. Там уточнили, что авария произошла 28 мая.

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