Смертельный наезд на собаку под Новосибирском попал на видео Под Новосибирском смертельный наезд на собаку попал на видео, водителя требуют наказать

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Жительница Новосибирской области требует наказания для водителя, сбившего насмерть ее собаку, сообщила Сиб.фм сама хозяйка животного. Женщина утверждает, что 23-летний молодой человек совершил наезд на пса намеренно. Как рассказала изданию женщина, 6 апреля она обнаружила под ступенями своего частного дома принадлежащую ей собаку, которая скулила от боли. В ветеринарной клинике питомец умер от внутреннего кровотечения и переломов.

Дома владелица животного с семьей посмотрела записи камеры видеонаблюдения и узнала о причинах гибели четвероногого. На опубликованных кадрах видно, как собака бросается под машину, которая переезжает ее и покидает место происшествия. Хозяйка погибшей собаки узнала автомобиль, который принадлежит одному из ее соседей.

Женщина считает, что 23-летний мужчина намеренно задавил собаку, так как, по ее словам, подобные случаи с его участием происходили и раньше. Девушка рассказала, что обратилась в правоохранительные органы в надежде, что они проведут проверку и накажут водителя по всей строгости закона.

Я бы хотела самого строгого наказания, которое у нас есть по законодательству, — заявила она.

Согласно УК РФ, за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, предусмотрено наказание от штрафа в 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее в Новосибирске практикантку ветклиники заподозрили в убийстве кота уколами. При просмотре камер видеонаблюдения было установлено, что девушка три раза вводила животному неустановленный препарат. Дважды питомца удалось откачать.