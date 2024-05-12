Смертельное столкновение двух Kia Rio произошло под Нижним Новгородом В Нижегородской области два человека погибли при столкновении двух машин Kia Rio

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Столкновение двух автомобилей Kia Rio произошло ночью на трассе в Нижегородской области, когда один из водителей выехал на полосу встречного движения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Жертвами аварии стали водитель и пассажир одного из транспортных средств, еще четыре человека получили травмы, пострадавшие были госпитализированы.

В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Kia Rio и его пассажир — женщина. Во встречном автомобиле Kia Rio водитель и его пассажир — женщина, получили травмы, не совместимые с жизнью, а также два пассажира 1998 и 1991 годов рождения с травмами доставлены в медицинское учреждение, — заявили в МВД.

Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По факту произошедшего проводится следствие.

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До этого Аварийно-спасательная служба по Ленинградской области сообщила о гибели двух подростков при съезде автомобиля «Шкода» в реку Рощинка. В момент аварии в салоне иномарки находились пятеро несовершеннолетних.