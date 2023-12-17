В Ленобласти иномарка вылетела на встречную полосу и убила водителя ВАЗ Один человек погиб при лобовом столкновении автомобилей в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на заснеженной дороге в поселке Сосново в Приозерском районе Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Авария попала на записи с камер видеонаблюдения. По данным канала, в результате ДТП погиб по меньшей мере один человек.

На опубликованных кадрах видно, как белый автомобиль Hyundai Solaris занесло на повороте и перебросило на встречную полосу. В этот момент по по встречной полосе двигался ВАЗ. Водители не смогли избежать лобового столкновения.

По предварительным данным, водитель ВАЗа погиб. Всего в ДТП пострадали три человека, в каком они состоянии, не уточняется.

В Москве на пересечении Веерной и Матвеевской улиц ранее произошла авария с участием пассажирского автобуса. В результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека. На месте работают сотрудники полиции и других экстренных служб, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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