Смертельное ДТП с возгоранием фур произошло в Воронежской области МВД: три человека погибли при ДТП на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 689-м километре автодороги М-4 «Дон» в Воронежской области произошло ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля, передает региональное управление МВД. По предварительным данным, погибли три человека.

Примерно в 18:55 мск на 689 км автодороги М-4 «Дон» (альтернативный участок) в Павловском районе произошло столкновение двух большегрузных и легкового автомобилей, после чего произошло возгорание 2 грузовых транспортных средств, — говорится в сообщении.

Личности жертв еще устанавливаются, уточнили в ведомстве. Участок автодороги полностью перекрыт, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее министерство здравоохранения по Владимирской области заявляло, что при ДТП с участием автобуса в Петушинском районе Владимирской области пострадали 15 человек. Пятеро граждан были госпитализированы в местную районную больницу. Остальные пострадавшие были осмотрены медиками и отпущены домой, добавили в Минздраве. Жертв в результате ДТП нет.

До этого в селе Берендеево Ярославской области скорый поезд столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли восемь человек. По словам главы Переславля-Залесского Дмитрия Зяблицкого, столкновение произошло на регулируемом переезде. Вероятной причиной аварии стала поломка автобуса, констатировал он.