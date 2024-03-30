Смертельное ДТП с участием трех машин произошло в Орловской области

Фото: Управление МВД России по Орловской области

В Орловской области два человека, в том числе ребенок 2011 года рождения, погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. По данным правоохранителей, в отношении водителя грузовика, который допустил столкновение, возбудили уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно информации МВД, в пятницу, 29 марта, на 30 километре автодороги «Орел — Тамбов» водитель автомобиля «Скания» при обгоне «Камаза» врезался в него, после чего столкнулся с автомобилем «Дэу», который двигался по встречной полосе.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Дэу» — девочка 2011 года рождения — скончались от полученных телесных повреждений. Пассажир легкового автомобиля — женщина 1992 года рождения — получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Подозреваемому грозит лишение свободы до трех лет.

Ранее в Нижнем Тагиле танк врезался в легковой автомобиль, водитель которого хотел проскочить на запрещающий сигнал светофора. Танк Уралвагонзавода в это же время двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона на разрешающий сигнал светофора.