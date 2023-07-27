Смертельное ДТП с легковушкой и поездом произошло на Ставрополье Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с поездом на Ставрополье

Фото: t.me/gibdd26

В Ставропольском крае легковой автомобиль на переезде столкнулся с локомотивом электрички, сообщает региональное управление ГИБДД. В результате ДТП погибли два человека. Авария произошла 27 июля около 17:40 мск.

По предварительным данным <...> на железнодорожном переезде, проходящем через 28-й километр автодороги «Солдато-Александровское — Андреевский — Георгиевск» (хутор Новомихайловский), водитель автомобиля «Лада Гранта» проигнорировал запрещающий сигнал семафора, выехал на пути, где произошло столкновение с локомотивом, — говорится в сообщении.

Состав протащил автомобиль несколько метров. В результате от полученных повреждений скончались 30-летний водитель машины и его 65-летняя мать.

Как сообщили представители Северо-Кавказской железной дороги, в аварии участвовал пригородный поезд, следовавший по маршруту Минеральные Воды — Буденновск. Происшествие не повлияло на движение других поездов.

Ранее сообщалось, что семья из четырех человек, среди которых двое детей 13 и 10 лет, насмерть разбилась на трассе Челябинск — Новосибирск. По имеющимся данным, автомобиль марки Renault вылетел на встречную полосу и врезался в фуру.

Кроме того, 14 июля в селе Элекмонар произошло ДТП с участием грузового автомобиля, перевозившего группу туристов. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Семеро туристов получили травмы, из них шестеро отказались от госпитализации. Погибших в результате ДТП нет.