Смертельное ДТП с двумя легковушками произошло на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недалеко от кубанской станицы Каневская произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погиб один человек, сообщает Kub Mash. По информации Telegram-канала, машины врезались друг в друга на скорости.

По предварительным сведениям, на повороте в станицу Александровскую Kia Rio занесло, из-за чего она зацепила Lada. В результате столкновения оба автомобиля вынесло на обочину.

В ДТП пострадали пять человек. В настоящее время они находятся. в местной ЦРБ.

Ранее смертельное ДТП произошло в Оренбургской области. Четыре человека погибли в столкновении Skoda с фурой. Еще одного пассажира госпитализировали.

В Волгоградской области ранее кот стал причиной ДТП, в котором пострадали люди. Трех человек доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее известно о ДТП с участием скорой помощи в Нижнем Тагиле. В нее врезался легковой автомобиль, в котором ехали подростки. Машину они угнали и устроили аварию, скрываясь от полиции. В результате погибли пять человек — водитель и три пассажира легковой машины, а также фельдшер. Еще два человека пострадали.