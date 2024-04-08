Смертельное ДТП с автобусом произошло под Самарой МВД: два человека погибли после опрокидывания автобуса в Самарской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два пассажира погибли после опрокидывания автобуса на трассе Урал — Муханово в Кинельском районе Самарской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации ведомства, еще 10 человек пострадали.

Водитель, управляя автобусом Scania, двигался на 26-м км автодороги Урал — Муханово, выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства, — говорится в заявлении.

Ранее при ДТП с участием автобуса в Петушинском районе Владимирской области пострадали 15 человек, информировало региональное Министерство здравоохранения. Как уточнили в ведомстве, пятеро из них были госпитализированы в местную районную больницу. Остальные пострадавшие были осмотрены медиками и отпущены домой, добавили в Минздраве. Жертв в результате аварии не оказалось.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что местный тренер по велоспорту Максим Раилко погиб в результате аварии. По его словам, в происшествии также пострадали четыре воспитанника велошколы, которые ехали на сборы. ДТП произошло в Краснодарском крае. Легковая машина на большой скорости вылетела на встречную полосу и врезалась в автомобиль, где находился Раилко с юными спортсменами, подчеркнул губернатор.