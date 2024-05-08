Смертельная авария с участием подростка и ребенка произошла в Ростове Семилетний мальчик погиб в ДТП в Ростовской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль ВАЗ-2106 перевернулся в Ростове-на-Дону, в результате аварии погиб семилетний мальчик, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. По данным ведомства, за рулем находился 16-летний подросток. Как выяснил Telegram-канала Don Mash, он угнал автомобиль отца, чтобы отвезти племянника в Нахичевань-на-Дону.

Инцидент произошел днем 8 мая на 2-й Пролетарской улице в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По данным Don Mash, трагедия случилась, когда подросток и мальчик возвращались из Нахичеваня в Ростов. Канал отмечает, что ВАЗ-2106 занесло и машина перевернулась. Семилетний мальчик погиб, а несовершеннолетнего водителя, который уже состоял на учете в подразделении полиции по работе с несовершеннолетними, задержали.

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут установлены все обстоятельства случившегося и принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в ростовской ГИБДД.

Ранее стало известно, что в Белогорске Амурской области под колесами мусоровоза погиб девятилетний мальчик, катавшийся на велосипеде. По предварительным данным, водитель грузовика не заметил ребенка, двигаясь задним ходом.