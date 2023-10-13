«Смерть — твоя мать»: родители-веганы призывали умершую дочь к возрождению

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После смерти двухлетней дочки родители-веганы развеяли прах девочки и призывали ее к возрождению, сообщает SHOT. Как выяснил Telegram-канал, Светлана и Денис Жителевы снимали весь процесс на видео, а после смерти ребенка не отступили от своих убеждений.

Смерть — твоя мать. Возродись через нее. <...> Ее красивое тело было отдано огню, кремировалось без отпеваний, церкви и т. д. И прах развеян на горе, где ровно шесть лет назад началась наша с Денисом история любви, там же, где три года я в родах с прекрасной женщиной, и нежный дух дочи касался меня, спрашивая разрешения войти в меня и принять этот опыт, — написала Светлана в соцсетях после смерти дочери.

По данным канала, мать умершей девочки считает себя женским проводником в мир свободы и мягкости, она проводит тренинги по Ecstatic dance и учит делать прогревания вагины. Муж Светланы Денис занимается производством «живых масел», пишет канал. Отмечается, что семья даже получила субсидии от государства в размере 500 тысяч рублей на развитие своего бизнеса.

Оба многодетных родителя не употребляли пищу животного происхождения и, по данным канала, не давали нормально питаться трем своим маленьким дочкам. Детей не водили в больницы, а погибшую девочку Светлана рожала дома в ванной.

Ранее стало известно, что в Красноярске сотрудники СК обвинили родителей скончавшейся двухлетней девочки в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, а также в оставлении его без помощи. Отмечается, что взрослые посадили дочь на диету, исключив из ее питания мясо, рыбу, яйца и молоко, а затем пытались вылечить ее при помощи нетрадиционной медицины. По данным ведомства, из-за недостаточного питания у нее развились хроническое расстройство питания и анемия. В апреле девочка простудилась, и взрослые пытались вылечить ее своими силами. Спустя двое суток их дочь скончалась.