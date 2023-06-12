Смерть школьницы от «Мистера Сидра» опровергли в Ульяновской области Число отравлений суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 67

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Ульяновской области опровергло информацию о школьнице, якобы впавшей в кому и умершей в больнице от отравления суррогатным сидром. Ведомство сообщило в Telegram-канале, что среди детей в регионе нет погибших от «Мистера Сидра».

По официальной информации, в настоящее время от отравления слабоалкогольными напитками в регионе пострадало 67 человек. В 21 случае отравление привело к летальному исходу. При этом несовершеннолетних граждан среди умерших в регионе нет, — сообщили в Минздраве Ульяновской области.

Ранее СМИ писали, что в Курганской области ученица 11-го класса после употребления алкогольного напитка «Мистер Сидр» впала в кому и скончалась в больнице, не приходя в сознание. По некоторым данным, школьница могла выпить 2,5 литра смертоносного напитка.

8 июня Роспотребнадзор сообщил, что по всей стране изъято более 70 тысяч литров потенциально опасного напитка самарского разлива. Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, в Удмуртии, Крыму, Мордовии, Чувашии, Коми, Марий Эл, Башкирии и Пермском крае. Глава ведомства Анна Попова поручила изымать «Мистер Сидр» по всей стране.

По данным Минздрава России, на 9 июня от отравления сидром в стране погибли 33 человека.