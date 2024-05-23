«Смерть гуляет по милым улицам»: член СПЧ описала поездку в Белгород Марина Ахмедова: смерть гуляет по милым улицам Белгорода

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В Белгороде опасно, люди живут под тяжелые, выматывающие звуки сирены, описала в Telegram-канале член Совета при президенте РФ по правам человека Марина Ахмедова. Она призвала эвакуировать детей и призналась, что из-за постоянных тревог стала спать в ванной возле стены, как часто делала в Донецке.

Это особое чувство, когда ты засыпаешь, не зная, проснешься ли. Как будто прощаешься с жизнью перед сном. Звук сирены очень для психики тяжелый. Он выматывает какой-то глубинный, в обычной жизни спрятанный нерв. Невозможно сосредоточиться на деле. <...> Смерть гуляет по милым, солнечным улицам города, — написала Ахмедова.

Она призналась, что не знает, где опаснее: в приграничном российском городе или в Донецке. Белгородцы ставят на чаты с оповещениями об опасности звук сирены, чтобы не спутать. В то же время ресторатор Аркадий Новиков открывает в городе новый ресторан, он работает неделю и даже без вывески.

Сегодня военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области из реактивных систем залпового огня. Предварительно, пострадали двое мирных жителей.

Серия из нескольких десятков взрывов раздалась в центре Белгорода утром 23 мая. На территории города звучат сирены воздушной тревоги. Как написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.