Смерч сорвал крыши с домов и напугал жителей российского региона Смерч разрушил крыши домов и сорвал столбы в селе под Тюменью

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Смерч разрушил крыши домов, сорвал столбы и испугал местных жителей под Тюменью, сообщает Telegram-канал SHOT. В регионе прошли град, штормовой ветер и ураган.

В селе Бердюжье очевидцы сняли на видео настоящее торнадо. Смерч унес знаки, столбы и другие некрепкие конструкции. Местные жители отмечают, что последний раз торнадо в районе было видно 10 лет назад. Тогда смерч разрушал теплицы, сносил крыши домов и нарушал электроснабжение в селе.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что смерчи чаще всего возникают в европейской части России в мае и начале июня. Они наблюдаются при резком вторжении арктического воздуха. Речь идет о Ярославской и Ивановской областях.

До этого СМИ сообщали, что в Москве после удара молнии загорелась крыша «Детского посольства» на проспекте Мира в районе ВДНХ. Из здания эвакуировали 200 человек, среди которых 19 несовершеннолетних. Были опубликованы кадры с места происшествия, на них виден столб дыма и бушующее пламя.

Тем временем метеорологи объявили в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за возможной грозы. Он будет действовать до 01:00 8 июня. Также существует вероятность града до 01:00 мск.