В Башкирии будут расторгать брак, если один из супругов поменял пол

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В Башкирии разрешат расторгать брак в случае, если один из супругов прошел процедуру смены пола. Последних также лишат права на усыновление, сказано в заявлении Госсобрания.

Законопроект приняли в первом чтении. Как пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев, Конституцией РФ закреплено, что брак представляет собой союз мужчины и женщины. Поправки одобрены для полноценной реализации этого положения, говорится в сообщении пресс-службы.

В документе также указано, что сменивший пол не сможет стать не только усыновителем, но также опекуном и попечителем детей.

Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект, подразумевающий, что мнение ребенка не будет учитываться при разводе. Инициатива пока не принята, но уже столкнулась с критикой уполномоченной по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец. Она подчеркнула, что ребенок, например, в 10 лет, уже осознанный, поэтому неправильно делать выбор без него, фактически заставляя его.