Служители церкви напали на журналиста в Омске

https://static.news.ru/photo/a3b36886-822d-11ea-b5bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: omsk-znamenie.prihod.ru

Журналисты омского портала БК55 отправились снимать сюжет о праздничной литургии в Знаменской церкви. Однако служители храма и прихожане не разделили их намерений. Они напали на сотрудников СМИ с нецензурной бранью.

Священник попытался отобрать камеру и телефон у фотографа. Один из прихожан вытолкнул корреспондентку на улицу. Журналисты вызвали полицию.

В церкви утверждают, что сотрудники СМИ «извратили» ситуацию. Полицейские приехали на место происшествия и пообщались со священником. Сотрудники правоохранительных органов не стали предъявлять претензий священнослужителям.

Главный санитарный врач области запретил массовые мероприятия, а у нас человек 20 было, — отметили в церкви.

Как ранее писал NEWS.ru, митрополит Иларион предложил развивать миссию РПЦ в цифровом пространстве в связи с пандемией коронавируса.