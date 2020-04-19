Служители церкви напали на журналиста в Омске

Журналисты омского портала БК55 отправились снимать сюжет о праздничной литургии в Знаменской церкви. Однако служители храма и прихожане не разделили их намерений. Они напали на сотрудников СМИ с нецензурной бранью.
Священник попытался отобрать камеру и телефон у фотографа. Один из прихожан вытолкнул корреспондентку на улицу. Журналисты вызвали полицию.
В церкви утверждают, что сотрудники СМИ «извратили» ситуацию. Полицейские приехали на место происшествия и пообщались со священником. Сотрудники правоохранительных органов не стали предъявлять претензий священнослужителям.
Главный санитарный врач области запретил массовые мероприятия, а у нас человек 20 было, — отметили в церкви.
Как ранее писал NEWS.ru, митрополит Иларион предложил развивать миссию РПЦ в цифровом пространстве в связи с пандемией коронавируса.
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