Служащего ВМФ России из Архангельска обвинили в госизмене «Осторожно, новости»: служащего ВМФ России из Архангельска обвинили в госизмене

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Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что служащего Военно-морского флота из города Архангельска обвинили в государственной измене. По данным канала, уголовное преследование в отношении 27-летнего Егора Т. началось в марте 2022 года, сейчас дело находится на рассмотрении в военном суде, его подробности засекречены, так как составляют гостайну. В Минобороны РФ не комментировали информацию.

Егор Т. окончил университет в 2019 году, а в 2021-м отправился служить на Северный флот. По данным канала, ФСБ только однажды сообщила о предотвращении теракта на корабле Черноморского флота в 2023 году, было возбуждено уголовное дело по ряду статей — не только о госизмене, но и о подготовке к теракту и хранении взрывчатки.

Ранее сообщалось о задержании жителя Орловской области, которого также подозревают в наличии связей с представителями украинского военизированного объединения. По данным следствия, мужчина планировал уехать в зону СВО, чтобы воевать на стороне ВСУ. Для этого он связался со Службой безопасности Украины и МИД страны, но не успел исполнить задуманное.

До этого в Брянской области был задержан россиянин, пожелавший воевать за Украину. Его обвиняют в приготовлении к участию в вооруженном формировании на территории Украины с целью нанесения ущерба безопасности России.