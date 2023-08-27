Слуцкий предложил воткнуть шарик в мэра Красноярска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонид Слуцкий предложил воткнуть шарик в мэра Красноярска Сергея Еремина. Ранее политик посетил город в рамках предвыборного турне. Он раскритиковал местные власти за ведение коммунального хозяйства.

Без шарика? Надо воткнуть его куда-то. Мэру давайте воткнем его куда-нибудь, — заявил Слуцкий на встрече с журналистами.

Как отметил Telegram-канал «Лента дня», местные власти обиделись на подобное заявление, назвав его «пошлым и грубым». Представители ЛДПР, в свою очередь, добавили, что Слуцкий не выдвинул бы соответствующее предложение, если бы чиновники выполняли свою работу качественно.

В Новой Москве тем временем кандидаты в муниципальные депутаты от КПРФ и ЛДПР Борис Жорин и Егор Коськов подрались из-за пруда. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом SHOT, политики спорят из-за того, кто будет чистить водоем. После словесной перепалки один из депутатов толкнул другого, однако драка не продолжилась, так как второй обратился в бегство.

Нападавший вытащил из водоема кусок металла, продемонстрировав, что отстоял пруд. Позднее кандидаты обвинили друг друга в провокациях. При этом они признали, что окончательный выбор остаеся за избирателями.