«Случился конфуз»: петербуржец помочился на спящего у магазина мужчину Житель Петербурга помочился на спящего у магазина мужчину и получил штраф

Житель Санкт-Петербурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, помочился на спящего около магазина мужчину, после чего сел за руль машины и уехал. Гражданина привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном состоянии, оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мировой судья судебного участка № 89 г. Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности Сергея Климова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. <...> Решение суда: 30 000 рублей штрафа и лишение прав на 1,5 года, — говорится в сообщении.

Мужчина свою вину не признал и заявил, что в магазине у него «случился конфуз»: обмочился он из-за переохлаждения и был готов за собой убрать. По словам охранника заведения, пьяный петербуржец сначала помочился около кассы, затем на человека на улице. После этого он вернулся в магазин, купил алкогольный напиток и уехал на автомобиле, употребляя купленное во время движения. Очевидцы рассказали, что мужчина пугал людей во дворе и посетителей магазина до приезда полиции.

Ранее в Новосибирске задержали пьяного уроженца Республики Тыва, который помочился на Вечный огонь. Молодой человек осквернил памятник из-за спора с товарищем. Он решил проверить, можно ли погасить Вечный огонь, если справить на него нужду. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.