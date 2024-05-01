Случайный пешеход стал жертвой «разборок» из-за долга в Уфе SHOT: в Уфе зарезали мужчину, заступившегося за соседа-должника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Уфе накануне, 30 апреля, зарезали 34-летнего местного жителя, который сделал замечание группе молодых людей, разбивавших машину его соседа, передает Telegram-канал SHOT. По его информации, главным подозреваемым в убийстве оказался 22-летний молодой человек, он задержан «по горячим следам».

Как сообщает канал, несколько человек вызвали «на разговор» владельца иномарки Ford из-за денежного долга, однако он отказался выйти к ним. Telegram-канал уточнил, что после этого молодые люди стали разбивать стекла машины и прокололи колеса, что и заметил случайный пешеход — сосед должника. По данным канала, он сделал им замечание, после этого между ними завязался конфликт, мужчина получил ранение в области бедра и вскоре скончался от обильной кровопотери.

SHOT отмечает, что подозреваемый уже взят под стражу, другие участники группы пока находятся в статусе свидетелей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сестра убитого в разговоре с каналом заявила, что мужчину можно было спасти, так как он пролежал на асфальте около часа, однако никто не вызвал скорую помощь.

Ранее житель Татарстана получил восемь лет лишения свободы за убийство отца. Ссора между ними произошла после просьбы почистить огурцы, что сильно разозлило главу семейства.