Случайность могла спасти Прилепина от гибели Mash: писателя Прилепина спасло то, что в последний момент он сел за руль вместо водителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писателя Захара Прилепина могло спасти от гибели то, что в последний момент он сел за руль автомобиля вместо водителя, сообщил Telegram-канал Ni Mash. По его информации, взрывное устройство было закреплено под передним пассажирским креслом, на котором обычно ездил публицист.

Согласно данным Ni Mash, незадолго до взрыва Прилепин решил сесть за руль, а его водитель Александр Шубин пересел на место пассажира рядом. Предположительно, эта случайность могла спасти жизнь писателя. Шубин в результате срабатывания СВУ погиб на месте.

По сообщению канала, тело погибшего Шубина до сих пор находится в автомобиле, так как оперативники опасаются, что в машине может быть еще одно взрывное устройство. На месте ждут взрывотехников.

Ополченец Ринат Есеналиев написал в своем Telegram-канале, что Шубин, известный под позывным Злой, не единожды спасал жизнь Прилепина. Из его слов следует, что это Шубин мог находиться за рулем. Есеналиев предположил, что он «просто в очередной раз подменил Захара за рулем, когда тот устал».

6 мая автомобиль Audi Q7 с Захаром Прилепиным взорвался в Нижегородской области, писатель получил ранения, его водитель погиб. СК возбудил уголовное дело о теракте.