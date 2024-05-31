«Словила дзен»: «спа-процедуры» козы Ириски попали на видео Ленинградский зоопарк показал видео с расчесыванием камерунской козы Ириски

Сотрудники Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге устроили «спа-процедуры» камерунской козочке Ириске, соответствующие кадры опубликованы в Тelegram-канале заведения. Отмечается, что семилетнее животное почесывали с помощью щеточки.

Она очень любит, когда ее чешут щеточкой. Сегодня она точно словила дзен. Козочкам бывает сложно почесать себя, поэтому на помощь приходят киперы (рабочие по уходу за животными — NEWS.ru). Такие спа-процедуры очень нравятся питомцам, — сказано в сообщении.

На кадрах видно, что козу чесали щеткой между рогами, за ушком, а также шею и живот. При этом Ириска сама подставляла голову той стороной, где нужно было потереть щеткой.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале новые кадры панды Катюши, сделанные в ночное время. На них медвежонок при тусклом свете в вольере лазает по лестнице, играет и не дает уснуть своей маме Диндин.

До этого панда получила съедобный подарок в виде цветка из бамбука и морковки и попробовала его на вкус. Акулова опубликовала видео, в котором животное после вручения презента отвернулось от камеры, помахивая лапкой.