«Сломанные туалеты и рваное белье»: петербуржец сбежал из больницы Боткина Житель Петербурга пожаловался на ужасные условия в больнице имени Боткина

Фото: vk.com/spbpolbotkina

Житель Санкт-Петербурга рассказал об ужасных условиях для пациентов в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина. Мужчина снял из медицинского учреждения видео, на котором запечатлены грязные стены, рваное белье и сломанные туалеты. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Петербуржец попал в отделение № 15: здание расположено в стороне от других корпусов больницы Боткина и долгое время не ремонтировалось. По словам пациента, в палатах стены с трещинами были залеплены пейзажами и картинками из мультфильмов, а в коридорах находилось большое число бездомных. Мужчина также рассказал, что в туалетах не закрывались кабинки и по всему зданию стоял резкий запах табака. В итоге петербуржец самостоятельно выписался из больницы и продолжил лечение на дому.

Ранее на аварийную обстановку в больницах пожаловались жители города Стерлитамака в Башкирии. По мнению граждан, у городских властей не хватает средств на финансирование медицинских учреждений либо предназначающиеся больницам деньги разворовывают чиновники. Возмущенные пациенты опубликовали видео из медучреждений, на которых видна облупившаяся со стен краска и отваливающаяся с потолков штукатурка.