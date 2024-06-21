Сливщик бензина поднес зажигалку к бензобаку и спалил четыре машины Житель Перми поднес зажигалку к бензобаку и сжег дотла четыре машины

Фото: t.me/mchs_official*

Житель города Добрянка Пермского края, пытавшийся слить бензин с чужой машины, не смог сразу найти бак и использовал для этого зажигалку. В результате автомобиль вспыхнул, и огонь следом перекинулся на три машины рядом. Все они выгорели дотла, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Специалисты МЧС России установили виновника и привлекли к ответственности по статье 168 УК РФ. Суд приговорил 21-летнего парня к 300 часам обязательных работ, – рассказали в МЧС.

В Чите шесть легковых отечественных автомобилей сгорели из-за подожженного тополиного пуха. Причастен к этому 12-летний школьник, который играл со спичками. Ребенок игрался около гаражного бокса, арендуемого автошколой. Меньше минуты потребовалось на то, чтобы транспорт вспыхнул.

Недавно ночью в Петербурге мужчина в робе дворника и маске закинул в припаркованную во дворе ЖК «Малая Охта» иномарку что-то подожженное, а после скрылся с места происшествия на велосипеде. Очевидцем стал один из местных жителей: он успел снять на видео хулигана и опубликовать сообщение в общедомовом чате. Владелец автомобиля успел потушить автомобиль. Сейчас поджигателя ищут.