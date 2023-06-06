Слесарь случайно поджег себя во время работы в котельной В Ленобласти слесарь случайно поджег себя во время работы в котельной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волховском районе Ленинградской области слесарь случайно поджег себя во время работы в котельной. Пострадавший был доставлен в больницу в шоковом состоянии с различными ожогами. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщил «МК в Ленобласти» источник в правоохранительных органах.

Как уточняет издание, мужчина работал на объекте вместе со своим коллегой. Они подготавливали воздушный короб для монтажа. Рабочий поджег намоченную дизелем тряпку, из-за чего пламя молниеносно перекинулось на его одежду.

Коллега рассказал, что работники котельной вовремя отреагировали, накрыв горящего человека покрывалом. Отмечается, что причиной несчастного случая стало несоблюдение техники безопасности самим пострадавшим.

Ранее стало известно, что подростку, которого друг облил бензином и поджег на детской площадке в Южном Бутово, проведут операцию на груди. Таким образом врачи хотят получить доступ к пострадавшим легким 14-летнего мальчика.

До этого сообщалось, что подросток получил ожоги 80% тела. Компания друзей где-то достала бензин и устроила игру, и в какой-то момент один из подростков загорелся на глазах у товарищей. На помощь пришли прохожие, которые потушили огонь.