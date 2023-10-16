Слесарь распиливал БМП-1 на военном полигоне Слесарь из Екатеринбурга попытался распилить советские БМП-1 на военном полигоне

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Telegram-канал Mash сообщает, что караульные расположенного под Екатеринбургом военного полигона задержали слесаря, планировавшего распилить советские БМП-1. По данным канала, ночью мужчина пробрался на территорию полигона, после чего начал распиливать бронемашины с целью продажи деталей. Mash отмечает, что караульные услышали звук циркулярной пилы и задержали злоумышленника. В Минобороны России пока не прокомментировали это сообщение.

Источники Mash сообщили, что слесарь «приглядел» две БМП-1КШ «Поток». Эти советские бронемашины в прошлом использовались для оперативно-тактической работы. По данным канала, позднее они были признаны негодными и отправлены на военный полигон в качестве мишеней. Mash отмечает, что стоимость БМП, которые пытался распилить злоумышленник, оценивается в 511 тысяч рублей. По информации канала, караульные передали задержанного слесаря сотрудникам полиции. По данным Mash, ранее он был судим за сбыт наркотиков и разбойное нападение. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее житель Санкт-Петербурга был задержан за проникновение на закрытую территорию объекта «Правый берег». Мужчина поссорился со знакомыми, с которыми распивал алкоголь. Затем он перелез через забор и наткнулся на караульных с оружием. Впоследствии суд назначил ему штраф в размере трех тысяч рублей.