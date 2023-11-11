Следы взрывчатки обнаружили на месте схода грузового состава под Рязанью

Фото: t.me/mmtproc

Следы взрывчатых веществ обнаружены на железной дороге в Рязанской области, где грузовой состав сошел с рельсов в результате взрыва, сообщает RT со ссылкой на источник. Всего опрокинулось 19 вагонов.

До этого СМИ писало о громком взрыве, который слышал очевидец, и публиковало видео, на котором, предположительно, слышно именно его.

Сообщалось, что взрыв был устроен с помощью двух самодельных взрывных устройств (СВУ), которые были заложены под пути на расстоянии 10 метров друг от друга. Они не имели дистанционного управления и сработали в момент наезда на них поезда. Каждое из них содержало свыше 3 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

О сходе с рельсов 19 вагонов грузового поезда стало известно утром 11 ноября. Пресс-служба Московской железной дороги назвала причиной инцидента вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Губернатор Павел Малков уточнил, что семь вагонов были заполнены минеральными удобрениями.

В Следственном комитете уточнили, что пострадали два человека: помощник и машинист получили легкие травмы. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту инцидента.