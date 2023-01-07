Следующий в Иран сухогруз сел на мель в Астраханской области

Фото: marinetraffic.com

Следующий в Иран сухогруз «Раша-1» сел на мель в Астраханской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. По данным ведомства, экипаж не нуждается в помощи медиков, в его распоряжении имеется запас продуктов продовольствия, рассчитанный на десять суток.

Поступило сообщение о том, что на 170-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море) сел на мель сухогруз «Раша-1». Маршрут следования судна: порт Астрахань — порт Амирабад (Исламская Республика Иран), — сказано в сообщении.

В МЧС уточнили, что судно не получило повреждений. Загрязнение акватории также не зафиксировано.

В декабре 2022 года стало известно, что экипаж севшего на мель рыболовецкого судна в Хабаровске эвакуировался на плот. Корабль сел на мель из-за сильного ветра и плохой видимости, после чего его повалило на бок. На борту находились 13 человек.

До этого в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что судно, направлявшееся в иранский порт Амирабад, село на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Экипаж сухогруза состоял из 13 человек, никто из них не пострадал.