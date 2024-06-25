Следствие рассказало о состоянии сбитого ВСУ под Белгородом Ил-76 СК: сбитый ВСУ под Белгородом Ил-76 был в исправном состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Вооруженных сил России Ил-76, который подразделения украинских войск сбили в Белгородской области, в момент атаки находился в технически исправном состоянии, сообщила представитель СК России Светлана Петренко, слова которой приводит пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. По данным следствия, все системы военного транспортника работали в штатном режиме.

В момент атаки воздушное судно находилось в технически исправном состоянии — все системы самолета работали в штатном режиме. Это подтверждено данными расшифровки бортового самописца, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования уголовного дела по факту теракта, совершенного против российского Ил-76 в Белгородской области, был собран комплекс доказательств, подтверждающих причастность к этому преступлению ВСУ. Экспертиза подтвердила, что самолет сбили ракетой, выпущенной из ЗРК Patriot. У следствия есть данные о том, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении Patriot.

31 января президент РФ Владимир Путин сообщил, что Ил-76 был сбит под Белгородом американской системой Patriot. Он подчеркнул, что его заявление основано на результатах экспертизы. Глава государства добавил, что официально просит прислать международных экспертов и провести необходимый анализ произошедшего, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства.