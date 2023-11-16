Следствие просит суд арестовать экс-главу правительства Самарской области МВД просит арестовать экс-главу правительства Самарской области Кудряшова

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Виктор Кудряшов

Бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова могут арестовать по решению Октябрьского районного суда Самары, сообщает ТАСС. Соответствующее ходатайство поступило со стороны следствия.

В Октябрьский районный суд г. Самары поступили материалы по ходатайствам руководителя следственной группы, заместителя начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-врио первого вице-губернатора, председателя правительства Самарской области Кудряшова Виктора Владиславовича, — говорится в сообщении.

Отмечается, что та же мера может быть избрана и для врио министра строительства региона Михаила Асеева, также замешанного в коррупционном скандале. Судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения, пройдет 16 ноября.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Кудряшов вместе с коллегой перевел 194 млн рублей компании «Волгатрансстрой-проект» на строительство станции метро, однако его отменили из-за слишком маленького расстояния между станциями, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий, мужчине может грозить до 10 лет тюремного заключения.