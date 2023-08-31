Следствие по делу ангарского маньяка завершено, ему вменяются 83 убийства

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Попков

В Иркутской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 59-летнего Михаила Попкова, известного также как ангарский маньяк, сообщил источник Пятого канала из зала Ленинского районного суда Иркутска. По информации собеседника канала, в дополнение к уже доказанным 80 эпизодам кровавых преступлений следователи установили виновность Попкова в убийстве еще трех женщин. Ранее мужчина был уже приговорен к пожизненному лишению свободы за совершенные злодеяния.

По итогам следственных действий была подтверждена его причастность к убийству трех женщин, которые были совершены в период с 1997 по 2003 год в Иркутской области. Возраст жертв составлял от 25 лет до 31 года, двух из них он задушил, а одну убил при помощи ножа, — сообщает издание.

В ходе расследования были опрошены 40 свидетелей и проведены многочисленные экспертизы. С учетом результатов дорасследования на счету ангарского маньяка оказалось 83 убийства и три покушения, которые он совершил в 1992–2010 годах. Сам Попков признал причастность к преступлениям. Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд.

Ранее подполковник ФСИН Сергей Дяшкин рассказал, что Попков признался в совершении трех преступлений, отбывая наказание в колонии ИК-6 «Торбеевский Централ». По словам офицера, ему удалось добиться признаний благодаря общим интересам: преступник, как и сам оперативник, увлекался автомобилями. Дяшкин отметил, что маньяк «с блеском в глазах» рассказывал про Subaru.