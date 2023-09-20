СК возбудил дело после взрыва газа в Балашихе

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в Балашихе, сообщила NEWS.ru старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий. В ведомстве подчеркнули, что в офисах управляющей и газовой компаний проводятся обыски, документация, необходимая для выяснения обстоятельств взрыва, изъята. На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственных органов. Количество пострадавших устанавливается.

Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ

Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — заявила Врадий.

В Следственном комитете уточнили, что взрыв в многоэтажном жилом доме возник примерно в 08:25 в одной из квартир на четвертом этаже. В результате происшествия произошел обвал перекрытий, что привело к гибели людей. Точное количество погибших и пострадавших уточняется, установлением обстоятельств взрыва занимаются сотрудники 1-го управления по расследованию особо важных дел.

Как сообщалось ранее, два сотрудника МЧС России погибли на месте обрушения дома в Балашихе. По данным ведомства, причиной гибели спасателей, разбиравших завалы на третьем этаже, стало повторное обрушение здания. Также сообщалось о гибели трех жителей дома.