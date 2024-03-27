Следовавшие в Сочи самолеты не долетели до города Несколько следовавших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

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Несколько самолетов, которые направлялись в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды, сообщили в пресс-службе аэропорта города. Также отмечается, что на месте воздушной гавани развернут оперативный штаб, все службы усилены для быстрого обслуживания пассажиров.

Сообщаем, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде <...>. В настоящий момент на запасные аэродромы направилось несколько воздушных судов разных авиакомпаний, — говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что увеличено число операторов кол-центра, а также периодичность уборки санитарных зон, оперативный штаб принимает необходимые управленческие решения, исходя из ситуации. Пассажиров призвали следить за временем вылета на электронных табло, а также на сайте аэропорта Сочи.

При это в краевом главке МЧС России сообщали о сильном ветре и смерчах в Сочи. Уточняется, что в ночь на среду, 27 марта, прошли дожди и сильный ветер.

Ранее самолет компании Turkish Airlines, следовавший рейсом Москва — Стамбул, вернулся на взлетно-посадочную полосу аэропорта Внуково. Причиной стало поведение одного из пассажиров. Свидетели произошедшего рассказали, что борт должен был взлететь в 20:10, но человек на борту начал вести себя неадекватно.