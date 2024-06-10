Следовавшие в Казань самолеты перенаправили на запасные аэродромы Рейсы в Казань перенаправили на запасные аэродромы в Бегишево и Самару

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Международный аэропорт Казань временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани. Все самолеты, следующие в столицу Татарстана, перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево и Самару.

10 июня с 08:02 мск Международный аэропорт Казань имени Тукая временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением (до особого распоряжения), — говорится в сообщении.

О том, что аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты, ранее сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Ограничения на работу аэропорта Казани также вводились в понедельник, 3 июня. Они были сняты в тот же день в 13:00 мск. За это время на запасные аэродромы ушли семь самолетов.

3 июня самолет авиакомпании Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Шереметьево, резко сошел с курса и совершил вынужденную посадку из-за плохих погодных условий в Домодедово. Пассажиров лайнера какое-то время не выпускали из салона, однако после им все же разрешили покинуть борт.