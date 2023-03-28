Следовательница из Красноярска рассказала о значении удачи в раскрытии дел Следовательница Бережнова из Красноярска рассказала, как удача помогла ей раскрыть дело

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Кроме богатого опыта и знаний в работе следователей важна удача, рассказала следовательница из Красноярска Наталья Бережнова. В беседе с «МК в Красноярске» она отметила, что благодаря стечению обстоятельств ей удалось раскрыть дело о нелегальном производстве спиртного. По словам специалиста, она без подкрепления с двумя оперативниками приехала на задержание и в это же время на склад прибыли организаторы и поставщики.

За короткое время удалось задержать и организаторов, и поставщиков. Есть у полицейских понятие «оперская удача», когда оперативнику удается найти зацепку или подозреваемого там, где их почти невозможно найти, а тут, я бы сказала, «следовательская удача» ко мне пришла, — отмечает Бережнова.

Одна из первых женщин-сыщиц в регионе Светлана Сурова рассказала, что в работе всегда важно оставаться внимательной к деталям уголовного дела. Чтобы раскрывать преступления, следовательница всегда выслушивала подозреваемых и сверяла показания с уже имеющимися данными. По словам Суровой, ей удалось натренировать феноменальную память и системное мышление, к чему должны стремиться и молодые следователи.

Дела всегда должны быть в порядке. Всегда в основу должен ложиться план работы. Он позволяет систематизировать мышление и материалы дела. Этот совет применим и в других сферах деятельности, в том числе при выступлении перед большой аудиторией. При всей тяжести и сложности работы, если бы передо мной стоял выбор, я бы вновь выбрала следствие, — заключила ветеран МВД.

Сексолог Александра Миллер ранее посоветовала не обсуждать работу и доходы на первом свидании. По словам специалиста, это превращает романтическую встречу в собеседование.