Следователи завершили расследование дела против главы банды из Приморья СУ СК завершило расследование дела главы преступной банды из Приморья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи завершили расследование уголовного дела против Владислава Вербы, руководителя преступной группы, которая в течение нескольких лет с помощью угроз и побоев вымогала деньги у предпринимателей в Арсеньеве Приморского края, в отношении группы возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ. Также в отношении Вербы и еще четырех человек продолжается расследование уголовного дела о контрабанде.

Завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя преступной группы Владислава Вербы, который обвиняется в двух эпизодах вымогательства в особо крупном размере у предпринимателей, — указали в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура потребовала различные меры наказания для 18 участников преступного сообщества вора в законе Олега Медведева (Шишканова), на счету которого убийства и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Для самого Шишканова прокурор предложила пожизненный срок. Такой же приговор, по мнению ведомства, стоит озвучить для Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова.

Другим участникам, Юрию Григорьеву и Александру Морозову, необходимо назначить по пять лет лишения свободы условно, отметили в прокуратуре. Самвелу Сереканяну рекомендовали назначить 7 лет и 11 месяцев лишения свободы условно, при этом все подсудимые должны выплатить по искам потерпевших от 1,2 млн до 5 млн рублей. Дело Медведева решением Верховного суда РФ в закрытом режиме рассматривал 2-й Западный окружной военный суд.