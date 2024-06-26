Следователи заинтересовались вспышкой газа на руднике в российском регионе СК начал проверку после вспышки газа на шахте «Уралкалия» в Соликамске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Следователи начали проверку после вспышки газа на руднике «Уралкалия» в Соликамске, сообщает пресс-служба регионального управления СК. При инциденте пострадали два человека.

В настоящее время сотрудниками СК проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося, — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства проверяют, имеет ли место нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Об инциденте на руднике в Пермском крае стало известно 26 июня. По некоторым данным, взрыв произошел на глубине 400 метров. У пострадавших рабочих сильные ожоги, им оказывается медицинская помощь. Из шахты эвакуировали около 200 человек.

В апреле Благовещенский городской суд в начале апреля арестовал замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора. Его обвиняют в халатности после инцидента на руднике Пионер.

До этого правоохранители задержали в Амурской области двоих сотрудников управления Ростехнадзора в связи с подозрениями в халатности после ЧП на руднике Пионер. Задержанными оказались заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.