Следователи заинтересовались массовым отравлением в Екатеринбурге СК: в Екатеринбурге завели дело после массового отравления школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Следственного комитета РФ

Возбуждено уголовное дело после массового отравления детей в школе № 178 Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области. Отмечается, что учебное заведение перевели на дистанционное обучение до 28 апреля.

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области по сообщению об ухудшении самочувствия детей, обучающихся в одной из местных школ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники СК РФ допрашивают свидетелей, в том числе руководство и персонал школы. Поднята документация об оказании услуг столовой.

Ранее родители учеников школы № 178 в Екатеринбурге пожаловались на массовое отравление детей. По словам одного из них, у учеников рвота, многие жалуются на плохое самочувствие. Родители подозревают школьные обеды, а эпидемиолог проверяет учебное заведение. Позднее стало известно, что количество детей с симптомами отравления выросло до 43 человек.

До этого в Татарстане 13 жителей Альметьевска заразились кишечной палочкой после посещения кафе. В прокуратуре республики уточнили, что все заболевшие съели роллы в заведении «Роллар».