Следователи установили личность владельца взорвавшейся АЗС в Махачкале

Фото: t.me/mchsdagestan

Личность владельца автозаправочной станции, взорвавшейся в Махачкале 14 августа, была установлена, сообщает Telegram-канал Baza. Им оказался 39-летний Ибрагим Шамхалов. Отмечается, что в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов планируют допросить мужчину.

Следователи установили личность владельца автосервиса в Махачкале, в котором произошел взрыв. По предварительным данным им оказался 39-летний Ибрагим Шамхалов, — говорится в сообщении.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов ранее заявил, что в результате взрыва на автозаправке «Нафта-24» пострадали 102 человека. В настоящее время в больницах находятся 65 человек, из них 11 детей. Жертвами происшествия стали 27 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Власти региона выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей в качестве материальной помощи.

Как сообщалось ранее, к эвакуации пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале был привлечен спецборт МЧС России. Самолет Ил-76 вылетел в Дагестан из подмосковного Жуковского по поручению главы ведомства Александра Куренкова. Отмечается, что борт оснащен специальными медицинскими модулями, пострадавших будут сопровождать специалисты «Центроспаса».