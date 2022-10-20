Следователи проверят роддом в Новосибирске после гибели ребенка

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Новосибирский Следственный комитет России проводит доследственную проверку одного из роддомов Новосибирска после информации о гибели новорожденного в этом медицинском учреждении. Как сообщили в ведомстве, поводом для проведения доследственных мероприятий стала информация, размещенная в соцсети. Жительница Новосибирска написала, что работник родильного дома допустил ошибку, из-за чего ее ребенок скончался, сообщает «Сиб.фм».

В настоящее время следователями для установления причинно-следственной связи назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в пресс-службе регионального управления СКР.

Прокуратура республики Дагестан ранее сообщала, что в роддоме Дербента ребенок получил некроз и пролежни III стадии. Прокуратура провела проверку инцидента, материалы направлены следователям. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по инциденту.

По данным республиканского ведомства, младенец родился в родильном отделении Дербентской центральной больницы в июле 2022 года. По состоянию здоровья его поместили в реанимацию, где он находился на протяжении 20 дней. Известно, что там под ноги ребенку подкладывали резиновую грелку с водой, из-за протекания которой малыш получил ожоги.