Следователи провели порядка 50 обысков по делу о нарушениях в шахтах «Коммерсант»: сотрудники ФСБ и МВД провели порядка 50 обысков по делу о шахтах

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Сотрудники ФСБ и МВД провели более 50 обысков в рамках уголовного дела о хищении средств через госучреждение по вопросам ликвидации и реорганизации нерентабельных шахт и разрезов (ФГБУ ГУРШ), пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, мероприятия проводились в Пермском крае, в Москве и Московской области, а также в Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях.

Дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере касается незаконных действий пока не установленных должностных лиц ГУРШ и нескольких связанных с ведомством организаций, бравших подряды на работу, говорится в материале. Заявителем является Минэнерго. Специалисты вместе с ФНС выяснили, что почти все контракты ГУРШ в 2014–2023 годах на 7 млрд рублей получили только четыре компании — «Сибстройинвест», «Шахтастрой», «Транспортник», и «Промстрой».

Ранее специалисты Счетной палаты России в рамках проверки исполнения федерального бюджета за 2023 год обнаружили нарушения на сумму 868 млрд рублей. Председатель ведомства Борис Ковальчук уточнил, что большую часть из них удалось устранить в ходе контрольных мероприятий. Он также добавил, что сумма устраненных нарушений в отчетности составила 798 млрд рублей, больше всего нарушений из открытой части бюджета было из-за неправильного отражения фактов хозяйственной жизни.

До этого СМИ информировали, что арендаторы инвестируют более 65 млрд рублей в угольные шахты Донецкой и Луганской народных республик. С начала 2024 года местные власти передали 15 угольных шахт в аренду российским компаниям, в ближайшие месяцы передадут еще три объекта в ДНР.