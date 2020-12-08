Следователи провели ночной рейд по барам Санкт-Петербурга

https://static.news.ru/photo/3635ea6a-39f0-11eb-b585-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Правоохранительные органы отреагировали на заявления петербургских рестораторов, протестующих из-за введённых в связи с пандемией ограничений на работу кафе и баров, и провели рейд по заведениям общепита в ночь на 9 декабря.

В проверке приняли участие представители полиции, Роспотребнадзора и городской администрации. Целью мероприятия было выявление работающих ночью, несмотря на запрет, заведений, передаёт «Царьград».

До 25 декабря заведения общепита должны закрываться до 23:00, до 30 декабря — до 19:00, с 30 декабря по 3 января их работа должна быть приостановлена.

В результате рейда было выявлено три бара, которые были открыты в ночное время. Были составлены протоколы, изъята документация, сообщили в пресс-службе СУ СКР по городу.

Более 40 заведений на территории Санкт-Петербурга, в том числе бары и кальянные, вошли в «Карту сопротивления». Участниками проекта стали рестораны и другие места отдыха, которые выступают против запрета на работу во время новогодних праздников. Их владельцы утверждают, что намерены продолжать функционировать в стандартном режиме, несмотря на ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, писал NEWS.ru.