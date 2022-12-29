Следователи Новосибирска приостановили дело о найденном на трассе младенце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске следователи приостановили дело о найденном на трассе новорожденном ребенке, сообщила «Сиб.фм» старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних НСО Олеся Булавкина. По ее словам, расследование приостановлено, поскольку так и не было выяснено, кто бросил младенца.

Уголовное дело приостановлено на время, пока не установлено лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности, — рассказала прокурор.

Новорожденную девочку нашли в коробке у дороги возле посёлка Сосновка 7 января 2022 года. Подростки услышали писк из коробки и подумали, что в ней щенки, однако внутри оказался замерзающий от холода грудничок.

В настоящее время ребенка усыновили. Стать ее родителями хотели сразу несколько семей, в том числе и те, кто отвез ее в больницу. Но компетентные органы решили отдать девочку в семью, которая стояла первой в официальной очереди на усыновление.

Ранее в Люберцах годовалый ребенок выпал из окна 14-го этажа и чудом спасся, зацепившись за кондиционер. Поднял малыша его отец, для этого мужчине пришлось спуститься на уровень 12-го этажа и удерживать своего сына до тех пор, пока его через окно не впустили соседи. В результате инцидента ребенок сломал плечо.