Следователи назвали причину пожара в шестиэтажном доме в Ставрополе

https://static.news.ru/photo/66789a02-2766-11eb-ba2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю/vk.com

Возгорание в ставропольской многоэтажке могло произойти из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Ставропольскому краю.

Межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение одного из жильцов дома с легковоспламеняющейся жидкостью, — приводит сообщение СК РИА Новости.

На месте инцидента сейчас работают следователи и криминалисты. Ими руководит глава СУ СКР региона Игорь Иванов.

Они выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают соответствие оказываемых ТСЖ дома услуг требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. После проведения всех необходимых проверочных мероприятий следователь СКР примет процессуальное решение, — добавили в ведомстве.

В воскресенье двое человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе. Ещё 200 были эвакуированы. Первоначально сообщалось об эвакуации 40 человек, но позже эта цифра выросла до 200. В пресс-службе добавили, что пожарные ликвидировали открытое горение.

Как сообщал NEWS.ru, в Гонконге в воскресенье в жилом доме произошёл пожар. При этом минимум семь человек погибли, ещё 17 пострадали.