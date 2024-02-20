Следователи начали проверку смертельного ДТП с реанимобилем в Чите

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю начали доследственную проверку по факту смертельного ДТП с участием машины скорой помощи в Чите, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального главка СКР. В результате столкновения реанимобиля с такси погиб пациент.

Как пояснили в пресс-службе, глава управления Алексей Вольный поручил следователям запросить в полиции материалы проверки ДТП, произошедшего 19 февраля. Также будут опрошены участники инцидента и изучены данные обоих водителей.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения по Забайкальскому краю, в результате автоаварии с участием реанимобиля и такси в Чите скончался пациент, которого перевозила скорая. Фельдшер в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию, пострадали еще четыре человека.

Ранее в Псковской области автомобиль скорой помощи попал в ДТП, торопясь на место аварии с участием школьного автобуса. Машина скорой вылетела с дороги и опрокинулась, пострадали водитель и фельдшер.

Также сообщалось, что в Волгограде молодой человек набросился с ножом на приехавших к нему на вызов сотрудников бригады скорой помощи. Пострадавшие фельдшер и медсестра не получили серьезных травм.