Следователи начали проверку после гибели сына худрука «Непосед»

https://static.news.ru/photo/d2a68150-953c-11eb-95ba-96000091f725_660.jpg Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России начал проверку в связи с гибелью 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян. Об этом заявила представитель главка следственного управления по Московской области Ольга Врадий.

Следственным отделом по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного дома, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что мальчик упал с крыши, куда выбрался из окна третьего этажа загородного дома в то время, как снимал селфи. Тело обнаружила бабушка подростка. Врадий отметила, что семья погибшего и сам ребёнок характеризуются положительно.

Кирилл — единственный сын Елены Пинджoян, он принимал активное участие в работе театра-студии, был ведущим концертных программ «Непосед», вёл ежегодный телевизионный проект «Взрoслые и дети».

Как ранее передавал NEWS.ru, попытка 38-летней жительницы Табасаранского района Дагестана сделать удачную фотографию в Сулакском каньоне закончилась несчастным случаем. Женщина на опасном участке склона горы, пытаясь сделать селфи, пренебрегла правилами безопасности.