Следователи изъяли телефон и ноутбук у журналиста «Фонтанки» Следователи провели обыски в квартире журналиста «Фонтанки» Ксении Клочковой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следователи изъяли телефон и ноутбук из квартиры автора «Фонтанки» петербургского журналиста Ксении Клочковой, сообщает издание. Как отмечается, обыск длился почти три часа, теперь ее ожидает допрос.

Издание предполагает, что правоохранительные органы будут расспрашивать ее о формате общения с коллегой Андреем Захаровым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В отношении него 17 апреля возбуждено уголовное дело в связи с отсутствием в его материалах маркировки об иноагентстве.

Ранее сообщалось, что Клочкова работает для «Фонтанки» внештатно, ведет Telegram-канал «Ротонда». Захаров также работал в петербургском издании до 2016 года, после был сотрудником РБК. Последнее время проживает за пределами России.

Накануне Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на решение суда о назначении ему штрафа за нарушение закона об иностранных агентах. Певца обязали выплатить 35 тысяч рублей.

Также сообщалось, что прокуратура Москвы инициирует проверку по поводу высказываний российской телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) об ударах украинских беспилотников по городам России. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская опубликовала в своем Telegram-канале фото документа, в котором надзорное ведомство обещает начать проверку.