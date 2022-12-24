Следком завел уголовное дело после пожара в Кемерово

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели 20 человек при пожаре в Кемерове, сообщили в Telegram-канале ведомства. Там также отметили, что к расследованию подключены опытные следователи и следователи-криминалисты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, - говорится в сообщении.

Также в следкоме добавили, что назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая. В настоящее время устанавливается собственник помещения.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе, после пожара, в котором погибли 20 человек. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 декабря произошел пожар в частном и нелегальном доме престарелых в Кемерово. Погибли 13 человек. Площадь возгорания составила 180 кв. м. Полностью выгорел второй этаж здания, на котором проживали 20 постояльцев. Предварительной причиной пожара называется неправильная эксплуатация печи.

Ранее во Всеволожском районе Ленобласти произошел взрыв газопровода с последующим возгоранием. Очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени, по их словам, в момент происшествия стены и окна домов задрожали. В МЧС заявили, что в результате происшествия никто не пострадал.